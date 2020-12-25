В Москве начали тестировать новые светофоры

Как вы думаете, читатели Motorpage, что в них нового? Функционал, проекции, динамики для слабослышащих? Нет - у них квадратный внешний вид!

Хорошо, мы погорячились, расширенный функционал у нового электрического регулировщика, все же, присутствует. Например, в них встроены камеры и, непонятно зачем, датчик измерения выбросов CO2. Кроме того, теперь в единое окно интегрирован и сигнал, обозначающий одновременное движение пешеходов и транспорта.

Отметим, что дизайн светофора разработал скандальный любитель геометрии, дизайнер, Артемий Лебедев. ЦОДД же сообщает, что новинки работают на пяти адресах. Кроме того отмечается, что новые светофоры лучше просматриваются пешеходами и водителями.