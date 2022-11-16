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16 ноя 2022

В Москве начало сокращаться число угонов

В Москве начало сокращаться число угонов

Страховые компании не фиксируют роста числа угонов автомобилей в России, несмотря на недавние негативные прогнозы

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные нескольких страховых компаний, в области автомобильных краж даже наблюдается некоторое снижение активности. Подобное положение дел эксперты связывают с жестким контролем границ и с сокращением продаж новых автомобилей. Впрочем, последний пункт по все логике, наоборот, должен приводить к активности угонщика.

Если говорить о предпочтениях злоумышленников, то пристальное внимание уделяется корейцам. Чаще всего похищали Hyundai Tucson и Santa Fe, а также Kia Sorento и Rio. Кроме того, популярностью пользуются Lada Granta и Mitsubishi Outlander

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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