В Москве начало сокращаться число угонов

Страховые компании не фиксируют роста числа угонов автомобилей в России, несмотря на недавние негативные прогнозы

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные нескольких страховых компаний, в области автомобильных краж даже наблюдается некоторое снижение активности. Подобное положение дел эксперты связывают с жестким контролем границ и с сокращением продаж новых автомобилей. Впрочем, последний пункт по все логике, наоборот, должен приводить к активности угонщика.

Если говорить о предпочтениях злоумышленников, то пристальное внимание уделяется корейцам. Чаще всего похищали Hyundai Tucson и Santa Fe, а также Kia Sorento и Rio. Кроме того, популярностью пользуются Lada Granta и Mitsubishi Outlander