С наступлением весны в Москве ежегодно начинается масштабный ремонт дорог. Казалось, что в прошлом году переложили асфальт на всех дорогах, а уж в центре города из-за программы «Моя улица» и вовсе была проведена реконструкция. Но нет, водителей снова ждут пробки из-за дорожников.

В первую очередь отремонтируют несколько участков МКАД: шестой — седьмой километр (внешняя сторона), 14–17-й километр (внутренняя сторона), 17–18-й километр (внутренняя сторона), 61–67-й километр (внешняя сторона), 92–98-й километр (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе.

«В столице установилась стабильная теплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. Всего в этом году силами комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, ремонтом займутся на дорогах, которые прилегают к стадиону «Лужники». Это связано с грядущим чемпионатом мира по футболу. Ремонт проведут на Фрунзенской набережной и Хамовническем Валу, а также улицах 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд.

Затем асфальт начнут перекладывать на Третьем транспортном кольце, в Зеленограде, Новой Москве и вылетных магистралях.

