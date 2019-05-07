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7 май 2019

В Москве назвали самую быструю и самую медленную дороги

В Москве назвали самую быструю и самую медленную дороги

Благодаря интеллектуальной транспортной системе города власти Москвы определили самую загруженную дорогу месяца

В Москве в апреле нынешнего года медленнее всех ехало Щелковское шоссе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По его данным, средняя скорость автомобилей на этой дороге составила 22 км в час. В ведомстве рассказали, что такие данные были получены благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы города. В качестве причины загруженности специалисты называют сужение дороги после МКАД с пяти полос до двух.

Что касается самой быстрой дороги, то ей стал Кутузовский проспект. Средняя скорость на этой магистрали составляет 41 км в час.  Любопытно, что в феврале аналитическая компания INRIX опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. По итогам 2018 г. Москва возглавила список, опередив по совокупности показателей турецкий Стамбул, колумбийскую Боготу, мексиканский Мехико и бразильский Сан-Паулу.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская Газета

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