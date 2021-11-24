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24 ноя 2021

В Москве открываются новые выделенные полосы

В Москве открываются новые выделенные полосы

В Москве с 13 декабря откроют новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале

Итак, пройдемся по адресам. Всего полос будет пять. Первая появится на Новорязанском шоссе. Если говорить конкретнее – от МКАД до до дома № 4 по Новорязанскому шоссе. Полоса также будет организована и по направлению в область.  Протяженность участка составит около пяти километров.

Вторая полоса появится на Зеленодольской улице по направлению к Волгоградскому проспекту. Протяженность – 400 метров. Третья и четвертая находятся на Электродной улице (в сторону шоссе Энтузиастов) и на Верхней Сыромятнической улице. Оба участка также сравнительно небольшие -  по 460 метров. Пятая полукилометровая полоса появится  на съезде с Симферопольского шоссе на Варшавское шоссе при движении из области.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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