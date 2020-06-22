Автомобильный портал Motorpage
22 июн 2020

В Москве пересчитали дорожные знаки. Их очень много!

В Москве пересчитали дорожные знаки. Их очень много!

Столичный центр организации дорожного движения пересчитал все знаки, установленные в Москве. Всего на столичных улицах находятся 460 тысяч знаков и информационных табличек

При этом более 60 тысяч из этих знаков запрещают остановку или въезд транспорта. А самым популярным знаком стал указатель пешеходного перехода: их в Москве установлено 73 тысячи. О работе эвакуатора информируют 39 тысяч знаков. Еще 13 тысяч знаков предупреждают о движении по главной дороге, а 11 тысяч — о необходимости уступить дорогу. О стоп-линии информируют восемь тысяч знаков и еще 700 штук предупреждают о работе камер фото- и видеофиксации.

Между тем, накануне в столице проверили качество бензина. Для изучения взяли топливо с октановым числом 92 и изучили образцы с семи московских заправок. Его оценивали более чем по тридцати параметрам качества и безопасности. По итогу, ни одного некачественного образца эксперты не выявили.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lifan находится на грани разорения

22 июня 2020
Kia Seltos 2021

Kia выпустит электрическую версию кроссовера Kia Seltos

22 июня 2020

Автомобиль защитит вас от 5G

22 июня 2020

Автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии

22 июня 2020

Ford назвал дату дебюта пикапа F-150 нового поколения

22 июня 2020
Audi RS Q8 от Lumma

Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus

22 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров Тест драйв
22 июня 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров"
Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода
Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 6 9