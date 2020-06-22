В Москве пересчитали дорожные знаки. Их очень много!

Столичный центр организации дорожного движения пересчитал все знаки, установленные в Москве. Всего на столичных улицах находятся 460 тысяч знаков и информационных табличек

При этом более 60 тысяч из этих знаков запрещают остановку или въезд транспорта. А самым популярным знаком стал указатель пешеходного перехода: их в Москве установлено 73 тысячи. О работе эвакуатора информируют 39 тысяч знаков. Еще 13 тысяч знаков предупреждают о движении по главной дороге, а 11 тысяч — о необходимости уступить дорогу. О стоп-линии информируют восемь тысяч знаков и еще 700 штук предупреждают о работе камер фото- и видеофиксации.

Между тем, накануне в столице проверили качество бензина. Для изучения взяли топливо с октановым числом 92 и изучили образцы с семи московских заправок. Его оценивали более чем по тридцати параметрам качества и безопасности. По итогу, ни одного некачественного образца эксперты не выявили.