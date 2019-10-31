В Москве появилось еще больше камер

Московские власти установили на столичных дорогах 27 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Традиционно, схему размещения новых комплексов опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщает пресс-служба ведомства, функционал у комплексов следующий: камеры могут фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов.

Что касается расположения, то новые камеры появились на Можайском и Аминьевском шоссе, на шоссе Энтузиастов. Также комплексы заработали на Тверском и Ореховом бульварах, Пролетарском проспекте, Красной Пресне, улицах Бауманская, Барышиха, Мосфильмовская, 1905 года и Менделеевская. Кроме того, дополнительные комплексы установили на улицах Витебской, Лебедева, Сайкина, а также Лермонтовском проспекте.