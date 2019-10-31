Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2019

В Москве появилось еще больше камер

В Москве появилось еще больше камер

Московские власти установили на столичных дорогах 27 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Традиционно, схему размещения новых комплексов опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщает пресс-служба ведомства, функционал у комплексов следующий: камеры могут фиксировать нарушения скоростного режима и правил разметки, а также непропуск пешеходов.

Что касается расположения, то новые камеры появились на Можайском и Аминьевском шоссе, на шоссе Энтузиастов. Также комплексы заработали на Тверском и Ореховом бульварах, Пролетарском проспекте, Красной Пресне, улицах Бауманская, Барышиха, Мосфильмовская, 1905 года и Менделеевская. Кроме того, дополнительные комплексы установили на улицах Витебской, Лебедева, Сайкина, а также Лермонтовском проспекте.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 3-Series

BMW отзовет более 4 тысяч автомобилей в России

31 октября 2019

Кроссоверы не имеют будущего

31 октября 2019
Renault

Renault выпустит маленький седан для развивающихся стран

31 октября 2019
Mercedes-Benz EQC 2020

Mercedes-Benz EQC будет продаваться в России

31 октября 2019
VinFast Lux A2.0

Вьетнамские BMW пропишутся в России

31 октября 2019

Штраф за езду без ОСАГО хотят увеличить в семь раз

31 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020: пришелец с удивительным браслетом Тест драйв
31 октября 2019

Chery Tiggo 4
"Chery Tiggo 4: пришелец с удивительным браслетом"
Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта
Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"

Написано новостей:

2 4 5 4 8