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23 авг 2022

В Москве построили новый автомобильный завод

В Москве построили новый автомобильный завод

В столичном районе Западное Бирюлево достроили новый завод автокомпонентов компании «Альфа Автоматив Техноложиз», который будет поставлять комплектующие российским автопроизводителям - АвтоВАЗу и "Москвичу".

Любопытно, но новая сборочная площадка обладает статусом инвестиционного приоритетного проекта, а значит и обладает некоторыми важными льготами по налогам и.т.д. Кроме того с социальной точки зрения эта площадка тоже важна, так как она обеспечит триста новых рабочих мест.

К слову, многое на новом предприятие, в частности оборудование, было перенесено с московского завода ЗИЛ.  Что касается продукции, то здесь организуют выпуск 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч легковых машин. Ключевым заказчиком «Альфа Автоматив Техноложиз» указан АвтоВАЗ.

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