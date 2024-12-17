В Москве рассматривают введение платного проезда по МСД для жителей столицы

Власти Москвы рассматривают возможность введения платного проезда для москвичей по Московскому скоростному диаметру (МСД). Вице-мэр столицы Максим Ликсутов сообщил что, загруженность трассы растет, и необходимо найти решение, чтобы избежать пробок

На сегодняшний день проезд по МСД стоит 950 рублей, однако автомобили с московскими и подмосковными номерами освобождены от платы. Каждый день по МСД проезжает около 400 тысяч машин, из которых транзитный транспорт находится в пределах 1%.

Ликсутов отметил, что без дополнительных мер МСД рискует превратиться в перегруженную трассу с заторами. По его словам, введение платы позволит сохранить возможность быстрого и предсказуемого проезда за деньги. Вице-мэр также сослался на опыт проспекта Багратиона, который был открыт в сентябре 2023 года. Несмотря на высокие тарифы, эта трасса остаётся востребованной среди водителей.

Напомним, что Московский скоростной диаметр объединяет Северо-Восточную и Юго-Восточную части города и позволяет объезжать центр, соединяя север, восток и юг столицы. Решение о введении платы для москвичей пока не принято, но, как подчеркнул Ликсутов, обсуждение этого вопроса продолжается.

