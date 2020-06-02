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2 июн 2020

В Москве разрешили продавать автомобили

В Москве разрешили продавать автомобили

С 1 июня в Москве возобновили работу дилерские центры, торгующие автомобилями и мотоциклами. Столичным ритейлерам предписано следовать рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на снижение риска заражения коронавирусом

Как сообщает портал Auto.ru, посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра — для этого будет нанесена специальная разметка. При большом скоплении людей свою очередь придётся подождать на улице и также сохранять дистанцию. Также клиентам придётся носить маски и перчатки. Если нет своих — их выдадут сотрудники автоцентра;

В свою очередь, сотрудникам дилерского центра на входе в автосалон и в шоу-руме необходимо разместить памятки с нормами безопасности и карантинными мерами. В то же время на рабочем месте персонал должен быть обеспечен масками, которые следует менять каждые 3 часа, перчатками, антисептиком или другим обеззараживающим средством для рук, а общаться с клиентом или коллегами нужно с соблюдением дистанции или через специальные щиты — обычно это защитные экраны, например, из прозрачного оргстекла или стекла. Соответственно тест-драйвы для клиентов производиться не будут.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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