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22 мар 2023

В Москве создадут новый электромобиль

В Москве создадут новый электромобиль

В столице появится Центр исследования и разработки в области электрических транспортных средств. Чем он будет заниматься?

Как сообщается в Telegram-канале мэра Москвы, организация «сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну». Проще говоря, некая команда создаст очередной российский электромобиль.

Перед центром будет стоять и еще одна важная задача – разработка проектов по внедрению беспилотного общественного транспорта на улицах столицы и других мегаполисов. Данная деятельность будет вестись совместно с научно-исследовательским институтом «Мос Транс Проект»

При написании новости использовалась информация:
Drom

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