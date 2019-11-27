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27 ноя 2019

В Москве стали перенастраивать светофоры в пользу пешеходов

В Москве стали перенастраивать светофоры в пользу пешеходов

В Москве на 11 переходах снизили время ожидания зеленого сигнала, а на 19 — увеличили продолжительность зеленого света

Власти города подчеркнули, что режим светофоров был изменен по просьбам местных жителей. Также при корректировке светофоров учитывались пешеходные и транспортные потоки. «Изменения не сказываются на загруженности дорог. Пешеходам же больше не приходится долго ждать зеленого сигнала светофора — у них появляется больше времени на то, чтобы комфортно перейти улицу», — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

Ранее стало известно, что в России уже в ближайшее время создадут ГОСТ на светофоры. Его разработкой займется Росавтодор. В этом документе будут прописаны правила содержания и ремонта светофоров. Кроме того, новый вид светофоров разработал и планирует внедрить на российских дорогах экспертный центр Probok.net. Главным отличием от классических устройств стали квадратные световые деления. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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