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28 дек 2018

В Москве установят новые светофоры

В Москве установят новые светофоры

Совсем скоро  на улицах нашей столицы будут светить абсолютно новые светофоры, и дело касается не только дизайна, но и полноценного обновления функционала. В качестве сроков их появления называют середину следующего года

В интервью РИА Новости заместитель генерального директора холдинга «Швабе», напомним, что эта организация входит в корпорацию РОСТЕХ, Сергей Попов заявил: «Где-то к середине 2019 года у нас в Москве появятся светофоры с новым дизайном и с новым функционалом, в который, в частности, войдут предложения по выбору маршрута с меньшим количеством заторов».

Да, вы не ослышались, светофоры будут оборудованы навигационными функциями. Для их удачной реализации будет создана полноценная система, которая уменьшит количество пробок за счет правильной организации дорожного движения. Технология научится считать машины и определять плотность потока на конкретном направлении.

Ожидается, что передача такой информации системам регулировки движения уменьшит число пробок. Все светофоры будут оборудованы камерами, которые будут оценивать автомобильные потоки и возможные заторы. На основе собранных данных будут выстраиваться необходимые алгоритмы возможного передвижения, которые будут транслироваться водителям.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, МИР24

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