В Москве запретят «грязные» грузовики

Грузовикам с экологическим классом ниже «Евро-3» хотят запретить въезжать в центр Москвы в ночное время. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин в рамках пресс-конференции

«Грузовой транспорт находится в центре нашего постоянного внимания. Благодаря мерам по ограничению сейчас действует запрет на въезд в дневное время грузовых автомобилей с экоклассом ниже «Евро-3» в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК) и на само ТТК. А на территории от ТТК до МКАД нельзя передвигаться с экологическим классом ниже «Евро-2». Вместе с тем мы прорабатываем вопрос о возможности распространения данных ограничений на круглосуточной основе», — цитирует Пронина ТАСС.

На текущий момент в границы МКАД запрещено въезжать большегрузам с экоклассом ниже «Евро-2», а в границы Третьего транспортного кольца — ниже «Евро-3». Плюс к этому существует пропускной режим: с 6:00 до 22:00 грузовикам массой более 12 тонн без пропуска нельзя выезжать на МКАД (и въезжать в город), грузовикам массой более тонны — передвигаться по ТТК и въезжать в его границы.