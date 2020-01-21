В Москве запустят новые выделенные полосы

Столичные власти рассказали о новых выделенных полосах для общественного транспорта, протяженность которых увеличится на 40 километров

В Москве в 2020 г. будут запущены новые выделенные полосы для движения общественного транспорта, протяженность которых составит приблизительно 40 километров. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что к лету 2020 г. выделенные полосы впервые выйдут за территорию города — в частности, их продлят в Подмосковье на Ярославском шоссе. Плюс ко всему власти рассматривают возможность вывода выделенок за пределы Москвы на других основных вылетных магистралях. На данный момент в столице действует более 60 выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью более 350 километров.