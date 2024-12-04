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4 дек 2024

В Москве запустят сервис краткосрочной аренды парковочных мест

В Москве запустят сервис краткосрочной аренды парковочных мест

В 2025 году в Москве начнет работу новый сервис паркшеринга, краткосрочной аренды парковочных мест, сообщил департамент предпринимательства и инновационного развития столицы

Разработка проекта завершается в кластере "Ломоносов" в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Его инициатором выступила компания "Парковки Москвы".

Сервис будет доступен через специальное мобильное приложение, использующее технологии искусственного интеллекта. Владельцы парковочных мест смогут сдавать их в аренду, а арендаторы — бронировать свободные места на необходимый срок.

Новая платформа направлена на более эффективное использование парковочного пространства и решение проблемы дефицита мест для автомобилей в городе. Пока точной даты появления приложения паркшеринга не сообщается. Судя по опубликованной информации, система проходит окончательные этапы тестирования.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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