В Москву возвращаются «дачные» пробки

В столицу возвращаются так называемые дачные пробки: с приходом теплой погоды в определенные дни дороги становятся более загруженными из-за увеличивающегося количества машин, выезжающих за город

Как сообщает департамент транспорта, уже на сегодняшний день количество машин на столичных дорогах увеличилось на сто пятьдесят тысяч. Что касается наиболее загруженных дорог в часы пик, то на первых позициях рейтинга находятся Ярославское и Щелковское шоссе, а также Проспект Вернадского.

Надо сказать, что самый «пробочный» день будет еще впереди. Речь идет о следующей пятнице (29 апреля) - именно в этот день большинство наших соотечественников отправятся на свои дачные участки. Столичные власти рекомендуют не выезжать на дороги с трех часов дня и до девяти часов вечера.