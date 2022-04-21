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21 апр 2022

В Москву возвращаются «дачные» пробки

В Москву возвращаются «дачные» пробки

В столицу возвращаются так называемые дачные пробки: с приходом теплой погоды в определенные дни дороги становятся более загруженными из-за увеличивающегося количества машин, выезжающих за город

Как сообщает департамент транспорта, уже на сегодняшний день количество машин на столичных дорогах увеличилось на сто пятьдесят тысяч.  Что касается наиболее загруженных дорог в часы пик, то на первых позициях рейтинга находятся Ярославское и Щелковское шоссе, а также Проспект Вернадского.

Надо сказать, что самый «пробочный» день будет еще впереди.  Речь идет о следующей пятнице (29 апреля) - именно в этот день большинство наших соотечественников отправятся на свои дачные участки.  Столичные власти рекомендуют не выезжать  на дороги с трех часов дня и до девяти часов вечера.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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