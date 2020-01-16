В Нидерландах построят автомобиль из пластиковых бутылок

Студенты Эйндховенского технологического университета (Нидерланды) представили проект концепт-кара Luca, который будет построен из пластиковых отходов, выловленных в океане

Основная идея при создании Luca свелась к как можно большему использованию отходов. Даже его шасси будет изготовлено из композитного материала с восстановленным полиэтилентерефталатом (ПЭТ), помещенным между наружными слоями льна.

В свою очередь, кузов планируется сформировать с использованием нового материала, разрабатываемого в сотрудничестве с израильским стартапом UBQ, который объединит свою добавку, полученную из бытовых отходов, с переработанным полипропиленом. Алюминий для элементов шасси также будет вторично переработанным.

Luca будет оснащен двумя мотор-колесами общей мощностью 15 кВт (20 л.с.) и шестью компактными батареями. Расчетная эффективность преобразования энергии на пути от АКБ до колеса составляет 92%.Команда планирует показать готовый электромобиль из вторсырья в июне 2020 года.