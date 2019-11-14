В Нидерландах запретят быстро ездить. Экология в опасности

С 2020 года в Нидерландах снизят лимит скорости движения на автомагистралях со 130 км/ч до 100 км в час

Новый лимит, который начнет действовать со следующего года, призван снизить уровень оксида азота в воздухе. Премьер-министр страны Марк Рютте назвал данную меру «ужасной, но необходимой». Как сообщает BBC, запрет на езду со скоростью более 100 км/ч будет действовать только в дневное время, тогда как с 19 часов вечера до 6 утра водителям, как и прежде, разрешат разгоняться до 130 км/ч на автобанах.

Любопытно, но после введения такой меры Нидерланды станут страной с одной из самых маленьких разрешенных максимальных скоростей в Европе. В России на данный момент действует скоростной лимит в 110 км в час. При этом ранее в Госавтоинспекции сообщили о планах в ближайшее время поднять допустимый скоростной лимит на автомагистралях до 130 км в час.