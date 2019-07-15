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15 июл 2019

В новом кроссовере Toyota будет много Mazda

В новом кроссовере Toyota будет много Mazda
Автор фото: фирма-производитель

Японский автопроизводитель Toyota будет использовать компоненты от модели Mazda CX-7 при строительстве своего нового, еще не анонсированного кроссовера. Но компании пообещали сделать два оригинальных автомобиля, а не клонов под разными брендами.

Уже можно порадоваться тому, что полной идентичности, как в случае с моделями Toyota Yaris и Mazda 2, нам ждать не придется. Как заявили представители двух концернов, автомобили хоть и будут использовать одинаковые компоненты, но все равно будут разрабатываться отдельно каждым брендом. Дебют обеих новинок руководство компаний запланировало на 2020 год. Если у них получится уложиться в указанный срок, производство будет запущено в 2021 году.

Напомним, что несколько дней назад Toyota объявила, что на мощностях нового завода, который они строят вместе с «Маздой» в Алабаме, вместо новой «Короллы» будет выпускаться вышеуказанный кроссовер. Любопытно, что у автомобилей пока даже нет наименований, не говоря уже о каких-либо данных по внешности либо технических характеристиках.

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