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12 мар 2024

В Подмосковье откроют завод по восстановлению ДВС

В Подмосковье откроют завод по восстановлению ДВС

Стало известно, что в Лобне построят завод по восстановлению двигателей автомобилей и другой техники. На весь проект было выделено 400 миллионов рублей

Реализацией займется российская компания “Механика”. Это позволит осуществить импортозамещение некоторых комплектующих, в частности, блоков цилиндров, седел для клапанов, втулок и коленчатых валов. Всего будет построено восемь производственных участков. К ним относятся заготовительный, шлифовальный, горизонтальной и вертикальной расточки, хонинговальный, карданный и испытательный.


Отмечается, что первый производственный участок запустится уже в июне этого года, а часть станков, которые будут использоваться на производстве, были разработаны в России. На первом этапе предприятие создаст 50 рабочих мест, а в последующем это число планируют увеличить вдвое.

При написании новости использовалась информация:
globalmsk

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