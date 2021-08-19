В Подмосковье появились световые «зебры»

В Красногорске появился инновационный пешеходный переход, который подсвечивает пешехода на протяжении всего его пути.

Технология достаточно проста – рядом с переходом установлен специальный комплекс сенсоров и мощный источник освещения. Пешеход, ступая на «зебру» провоцирует включение луча, который следует за ним до конца перехода. Местные власти заявляют, что это решение должно существенно снизить аварийность на дорогах.

Отметим, что подобные пешеходные переходы являются частью проекта безопасных дорог. Совсем скоро будут внедрены и умные перекрестки, которые будут работать на основе искусственного интеллекта. Такая система сможет автоматически пропускать автомобили специальных служб.