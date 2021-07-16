Автомобильный портал Motorpage
16 июл 2021

В Porsche оценили рынок беспилотного такси

В Porsche оценили рынок беспилотного такси

Подразделение Porsche Consulting опубликовало результаты исследования рынка так называемой «вертикальной мобильности» — аэротакси и индивидуальных летающих средств передвижения человека

Рынок, конечно же, перспективный, но работы здесь предстоит целая масса. Во-первых, придется активно заниматься вопросами безопасности, точнее сказать – надо убедить потребителей в том, что подобные транспортные средства безопасны. Более того, никто не отменял и сложностей правового характера – если беспилотные автомобили так сложно легализовать, то про летающие аппараты и говорить нечего.

Ну и разумеется, требуются серьезные инвестиции. Эксперты полагают, что в течение 15 лет потребуется «вливать» очень много средств. Линии аэротакси придётся интегрировать в существующие транспортные сети, в 60 городах придется поставить около двух тысяч стационарных точек взлета-посадки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen готовится представить самый большой кроссовер

16 июля 2021
Mini Cooper SE (2020)

Mini привезет в Россию электрический купер

15 июля 2021
Aston Martin Valhalla

В Aston Martin показали свой первый гибрид

15 июля 2021
Subaru Outback (2020)

В Россию приехал новый Outback

15 июля 2021
Lada 4x4 Bronto

Lada 4x4 Bronto готовится к обновлению

15 июля 2021

Mercedes-Benz AMG SL рассекречен

15 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"
Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором
Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 6 2