В Porsche оценили рынок беспилотного такси

Подразделение Porsche Consulting опубликовало результаты исследования рынка так называемой «вертикальной мобильности» — аэротакси и индивидуальных летающих средств передвижения человека

Рынок, конечно же, перспективный, но работы здесь предстоит целая масса. Во-первых, придется активно заниматься вопросами безопасности, точнее сказать – надо убедить потребителей в том, что подобные транспортные средства безопасны. Более того, никто не отменял и сложностей правового характера – если беспилотные автомобили так сложно легализовать, то про летающие аппараты и говорить нечего.

Ну и разумеется, требуются серьезные инвестиции. Эксперты полагают, что в течение 15 лет потребуется «вливать» очень много средств. Линии аэротакси придётся интегрировать в существующие транспортные сети, в 60 городах придется поставить около двух тысяч стационарных точек взлета-посадки.