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19 май 2020

В правительстве снова лоббируют идею единого оператора дорожных камер

В правительстве снова лоббируют идею единого оператора дорожных камер

Правительство России вновь выступит с инициативой создать единого федерального оператора всех дорожных камер. Эта идея уже предлагалась в 2019-м, но была забракована. Спустя год Минкомсвязи РФ снова готовит проект распоряжения правительства по этой теме

В качестве единого исполнителя контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД, как и в первый раз, лоббируют ООО «ГЛОНАСС БДД», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в министерстве. Указанное ООО — дочерняя структура госкорпорации «Ростех». Хотя постановление еще не готово, «ГЛОНАСС БДД» уже предлагает администрациям субъектов РФ следующие тарифы: создание системы фиксации нарушений «с нуля» — 1,2–2,6 млн руб. за комплекс; передача информации о нарушениях в ГИБДД — 65–150 тыс. руб. в месяц с каждой камеры; обслуживание существующей системы — 15–60 тыс. руб. в месяц за комплекс; аренда камеры — 65–150 тыс. руб. в месяц.

Сегодня в ряде регионов (Московская, Курганская, Рязанская области, Ингушетия, Чечня) комплексы фиксации нарушений устанавливают и обслуживают частные компании в рамках госконтрактов или концессий. Инвестиции они возвращают за счет денег, которые отчисляются из вынесенных с помощью камер штрафов (например, в Московской области «МВС Груп» получает 233 рубля за постановление). Назначение единого федерального оператора сломает сложившийся рынок услуг фиксации нарушений, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

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Drom

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