В Rivian заявили о планах по выпуску миллиона автомобилей ежегодно

К началу 2030 года американский стартап по производству электромобилей будет изготавливать, минимум, один миллион машин. Заявление амбициозное, если учесть, что в данный момент количество произведенных экземпляров не достигло и тысячи.

Да, к настоящему времени Rivian не поставил покупателям и одной тысячи автомобилей. Данная цифра будет достигнута лишь к концу года. При этом мощность предприятия, напомним, что компания владеет бывшим заводом Mitsubishi в Иллинойсе, составляет 150 тысяч единиц. В Rivian же хотят увеличить ее до двухсот единиц.

Маленькие же объемы производства связаны с тем, что на конвейере стоит лишь одна модель - пикап R1T. В декабре же на сборочную линию встанет внедорожник R1S и фургон EDV.