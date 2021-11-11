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11 ноя 2021

В Rivian заявили о планах по выпуску миллиона автомобилей ежегодно

В Rivian заявили о планах по выпуску миллиона автомобилей ежегодно
Автор фото: фирма-производитель

К началу 2030 года американский стартап по производству электромобилей будет изготавливать, минимум, один миллион машин.  Заявление амбициозное, если учесть, что в данный момент количество произведенных экземпляров не достигло и тысячи.

Да, к настоящему времени Rivian не поставил покупателям и одной тысячи автомобилей. Данная цифра будет достигнута лишь к концу года. При этом мощность предприятия, напомним, что компания владеет бывшим заводом  Mitsubishi в Иллинойсе, составляет 150 тысяч единиц. В Rivian же хотят увеличить ее до двухсот единиц.

Маленькие же объемы производства связаны с  тем, что на конвейере стоит лишь одна модель -  пикап R1T. В декабре же на сборочную линию встанет внедорожник R1S и фургон EDV.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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