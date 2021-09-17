В России будет налажено производство батарей для электромобилей

В рамках федерального проекта по популяризации электромобилей Росатом и правительство Калининградской области подписали соглашение об организации на территории региона производства литий-ионных аккумуляторов

Новую гигафабрику будут строить в сотрудничестве с партнерам из Южной Кореи. История следующая - местный производитель литий-ионных батарей Enertech International в этом году частично перешёл в собственность российской компании Рэнера. Рэнера же полностью принадлежит государственной корпорации Росатом. По сути дела корейские наработки будут использованы при создании отечественных аккумуляторов.

Что касается производства, то фабрику планируют построить уже к 2026 году. А вся продукция будет направлена на обеспечение российских электромобилей, правда ни одной серийной моделью российский автопром не обладает. Вполне возможно отечественным производством смогут воспользоваться и зарубежные марки, если им понадобиться локализовать свои электромобили в России.