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11 мар 2022

В России дешевеет бензин – в Европе готовятся к худшему

В России дешевеет бензин – в Европе готовятся к худшему

Федеральная антимонопольная служба заявляет, что в ряде российских регионов наблюдается снижение цен на топливо

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен» - цитируют РИА-новости главу ведомства Максима Шаскольского. К сожалению, никаких конкретных данных чиновник не привел, лишь заявив, что в стране есть достаточные запасы бензина и дизеля, в отличие от западных стран.

Впрочем, здесь на помощь приходят котировки бирж. Так, по данным международной товарно-сырьевой биржи в Санкт-Петербурге, с начала марта оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 снизились в среднем на десять процентов. Дизельное топливо подешевело на двенадцать процентов и стоимость его продолжает снижаться. 

Что касается Европы, то в большинстве стран розничные цены на заправках пробили психологическую отметку в два евро.  Интересный факт, общегерманский автомобильный клуб ADAC заявляет, что столь стремительное повышение цен на топливо наблюдается впервые в истории страны. Негативные прогнозы говорят о повышении до 3 евро за литр уже в обозримом времени.

Как страны борются с повышением цен? Способы разные. К примеру, оппозиционное крыло австрийского парламента выступает за временную отмену НДС. Черногория, Босния и Герцоговина уже отменили акцизы на топливо сроком на полгода. Власти Чехии планируют отменить транспортный налог для компенсации повышенных затрат на топливо.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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