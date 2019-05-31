В России хотят запретить тонировку

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД готовится рассмотреть вопрос о полном запрете тонировки для частных автомобилей

Как сообщают РИА Новости, автором инициативы стал депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Своё предложение он направил в МВД в апреле. По словам депутата, прозрачные стёкла на автомобилях повысят уровень антитеррористической безопасности в стране. Парламентарий отметил, что такой опыт уже применяется в некоторых регионах Северного Кавказа и стран Европы. Политик также напомнил, что террористы неоднократно использовали автомобили «в качестве убийственного тарана». Однако использование тонирования спецслужбами и полицейскими автомобилями он предлагает внести в исключения.

Напомним, что сейчас степень светопропускания лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 75 и 70 процентов соответственно. Зеркальная плёнка полностью запрещена. Штраф за нарушение этих условий составляет 500 рублей. При этом тонировка задних стёкол остается доступной.