В России исчезнет реклама гостиниц и станций техобслуживания с дорожных знаков

Росстандарт утвердил новую версию ГОСТ 52290-2024, устанавливающую требования к дорожным знакам. Согласно документу, с указателей исчезнет информация о гостиницах, мотелях, кемпингах и станциях техобслуживания. Новые правила вступят в силу в 2026 году, но регионы могут применять их уже сейчас

Причина введения новых правил пока не известна. При этом, сохранилась возможность размещения на указателях информации о музеях, памятниках, бассейнах и ипподромах. Ряд экспертов предполагает, что это правильное решение для развития городской среды, утверждая, что вся необходимая информация есть в навигаторах. С другой стороны, отмечается, что нововведение негативно скажется на туризме, поскольку навигаторы не всегда отображают точную информацию или в принципе не работают в удаленных районах от крупных городов.

Одной из возможных причин запрета называют устранение «конфликта интересов»: ранее частные компании могли рекламировать свои объекты за бюджетные средства. В ряде регионов владельцы гостиниц и кемпингов договаривались с дорожными службами о размещении информации о своих объектах на указателях. Несмотря на новые правила, фирмы продолжают предлагать рекламные знаки, размещаемые под официальными табличками. Это формально не нарушает ГОСТ.