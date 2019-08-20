В России ликвидируют самую длинную сплошную

Эта дорожная «гордость» появилась в июне на трассе Воронеж — Нововоронеж. 40-километровый участок, на котором запрещено обгонять, не только вызвал возмущение местных жителей, но и прославился на всю страну

История с этой разметкой произошла прелюбопытнейшая: после массовой негативной реакции в Сети от разметки поспешили откреститься в УГИБДД по Воронежской области, где заявили, что решение о нанесении сплошной разметки не было с ними согласовано: оно принималось региональным департаментом дорожной деятельности.

В свою очередь, департамент дорожной деятельности Воронежской области гордится своим детищем и заявляет о его положительном влиянии на безопасность: «Разметка себя оправдала — за два с половиной месяца работы новой дорожной схемы на этом участке не произошло ни одной трагедии». В любом случае, водительский гнев сделал свое дело и разметке-рекордсменке пришел конец. В сентябре на ней планируется сделать шесть разрывов для обгона или разворота.