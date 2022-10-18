В России могут появиться электрокары из Уганды

Посол Уганды в России Мозес Кизиге объявил о намерении начать поставки в нашу страну электрических автомобилей

В случае успешных переговоров, к нам вероятнее всего привезут модель Kiira EV – компактный городской электрокар, который способен разогнаться лишь до 70 километров в час и проехать около 150 километров на одном заряде. К слову, эту машину производит государственная корпорация Уганды Kiira Motors.

Стоит отметить, что дипломат заявил о заключении партнерского договора между правительством Уганды и российского предприятия КАМАЗ, в рамках которого будет построен новый завод, где начнут выпускать грузовые автомобили специально для африканского рынка. Интересно, но по сообщению «РИА Новости» отечественный автомобильный гигант не подтвердил данную информацию, хотя и сообщил, что в партнерстве заинтересован.