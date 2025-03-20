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20 мар 2025

В России могут ввести скидку на транспортный налог для законопослушных водителей

В России могут ввести скидку на транспортный налог для законопослушных водителей
Автор фото: freepik

Депутаты фракции «Новые люди» направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предусматривающий скидку 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение календарного года не нарушали правила дорожного движения

Согласно инициативе, в Налоговый кодекс РФ планируется внести изменения, которые позволят снизить налоговую нагрузку для ответственных автовладельцев. В пояснительной записке к документу отмечается, что мера будет стимулировать водителей к более осторожному и безопасному поведению на дорогах.

Депутаты уверены, что новая система не только повысит дисциплину на дорогах, но и создаст дополнительную финансовую мотивацию для автомобилистов. Таким образом, соблюдение ПДД станет не только вопросом безопасности, но и экономически выгодным решением для граждан.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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