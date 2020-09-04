Петербургский инжиниринговый центр CompMechLab готовится к запуску массового производства электрокара под названием CML Car. Сборка может стартовать до конца нынешнего года

На сегодняшний день проект находится на стадии производства промышленного образца. Разработка автомобиля заняла два года, в течение которых было проведено множество виртуальных испытаний и краш-тестов модели с использованием цифрового «двойника». Макет CML Car показали Владимиру Путину еще в 2018 году. Тогда разработчики заверили, что российский электромобиль будет легче и энергоэффективнее, чем зарубежные аналоги.

Интересно, что в первую очередь автомобиль выйдет на рынке Европы. Причиной такого решения может стать недостаток инфраструктуры для «зеленых» автомобилей в России, сказал РБК глава CompMechLab Алексей Боровков. Запуск электрокара в России зависит от результата переговоров, которые компания ведет с инвесторами: если они пройдут успешно, в стране появится достаточное количество электрозаправок.