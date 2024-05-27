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27 май 2024

В России назначили наказание за опасное вождение

В России назначили наказание за опасное вождение

Правительство РФ поддержало добавление к 12 главе КоАП РФ новой статьи, согласно которой опасное вождение будет караться штрафом или лишением прав

Соответствующий законопроект, который уже был одобрен Правительственной комиссией, предусматривает штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей за опасное вождение. Однако за повторное нарушение грозит лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Ранее за «опасное вождение» какого-либо наказания предусмотрено не было, хотя данный термин был зафиксировали в ПДД ещё в 2016 году. Напомним, что в начале этого года Госдума отклонила соответствующий закон, согласно которому планировалось ввести более суровое наказание: штраф до 5 000 до 10 000 рублей и лишение прав до одного года за повторное правонарушение.  

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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