Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2022

В России отменили транспортный налог для электрокаров

В России отменили транспортный налог для электрокаров

К сожалению, на федеральном уровне этого еще не произошло. Как и прежде региональные власти сами определяют необходимость уплаты налога владельцами электрокаров. Сегодня, в число тех, кто отказался от этого, стал Крым

Как сообщает ТАСС отмена налога временная и продлится до 2023 года включительно. Власти региона сообщают, что данная мера должна стимулировать жителей к покупке экологичного транспорта. Льгота действует для физических лиц и распространяется на одно транспортное средство, оснащенное исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника - гибриды, даже подключаемые, под льготу не попадают.

Любопытно, но к 2025 году на полуострове планируют создать более 125 зарядных станций. На сегодняшний день здесь работают лишь 40 терминалов, что явно недостаточно для популяризации электрического транспорта.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Госдума готовит новый штраф для водителей

12 августа 2022

Когда система ABS вернется на автомобили Lada

12 августа 2022
Brabus Mercedes EQS

Ателье Brabus сделало Mercedes EQS дальнобойнее

12 августа 2022
Daihatsu Copen

Daihatsu Copen превратили в гоночный болид

12 августа 2022

Президент России призвал привлекать к дорожному строительству простых граждан

11 августа 2022

Российские ГАЗели не смогут захватить австрийский рынок

11 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"

Написано новостей:

3 1 2 2 9