В России отменили транспортный налог для электрокаров

К сожалению, на федеральном уровне этого еще не произошло. Как и прежде региональные власти сами определяют необходимость уплаты налога владельцами электрокаров. Сегодня, в число тех, кто отказался от этого, стал Крым

Как сообщает ТАСС отмена налога временная и продлится до 2023 года включительно. Власти региона сообщают, что данная мера должна стимулировать жителей к покупке экологичного транспорта. Льгота действует для физических лиц и распространяется на одно транспортное средство, оснащенное исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника - гибриды, даже подключаемые, под льготу не попадают.

Любопытно, но к 2025 году на полуострове планируют создать более 125 зарядных станций. На сегодняшний день здесь работают лишь 40 терминалов, что явно недостаточно для популяризации электрического транспорта.