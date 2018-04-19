О том, что рынок наводнен некачественными колесными дисками Росстандарт и отечественные производители начали говорить в прошлом году. Но только сейчас первая компания объявила о добровольном отзыве колес.

В Росстандарт уведомление о добровольном отзыве легкосплавных дисков направила компания «Пауэр Интернешнл шины», которая торгует в нашей стране, в том числе и колесными дисками марки Replay. Компания отзывает все диски, проданные в ноябре прошлого года, так как они не прошли контрольные испытания, проведенные «Роскачеством», а также не соответствуют действующему техрегламенту Таможенного союза.

В сообщении говорится, что компания готова выплатить за отзываемые диски денежные компенсации или заменить диски на аналогичные, которые соответствуют всем требованиям.

В прошлом году лаборатория «ИЛМА-МАДИ» провела по заказу Росстандарта испытания колесных дисков нескольких марок в разных типоразмерах. Не соответствующей действующим требованиям была признана продукция под марками Nitro, Mega Wheel, Legeartis, NZ Wheels, YST Wheels, Cross Street, Alcasta, Megami.