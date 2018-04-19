Автомобильный портал Motorpage
19 апр 2018

В России отзывают… колесные диски!

В России отзывают… колесные диски!

О том, что рынок наводнен некачественными колесными дисками Росстандарт и отечественные производители начали говорить в прошлом году. Но только сейчас первая компания объявила о добровольном отзыве колес.

В Росстандарт уведомление о добровольном отзыве легкосплавных дисков направила компания «Пауэр Интернешнл шины», которая торгует в нашей стране, в том числе и колесными дисками марки Replay. Компания отзывает все диски, проданные в ноябре прошлого года, так как они не прошли контрольные испытания, проведенные «Роскачеством», а также не соответствуют действующему техрегламенту Таможенного союза.

В сообщении говорится, что компания готова выплатить за отзываемые диски денежные компенсации или заменить диски на аналогичные, которые соответствуют всем требованиям.

В прошлом году лаборатория «ИЛМА-МАДИ» провела по заказу Росстандарта испытания колесных дисков нескольких марок в разных типоразмерах. Не соответствующей действующим требованиям была признана продукция под марками Nitro, Mega Wheel, Legeartis, NZ Wheels, YST Wheels, Cross Street, Alcasta, Megami.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Mission E

Porsche до 2022 года вложит 6 млрд евро в электромобилизацию

19 апреля 2018

Индия к 2030 году хочет избавиться от машин с ДВС

19 апреля 2018
Subaru Viziv Perfomance

Новое поколение Subaru WRX появится в 2020 году

19 апреля 2018

Трамп готов объявить войну европейским автопроизводителям

19 апреля 2018
Lada Vesta CNG

Машины на газу для России важнее электромобилей

19 апреля 2018

Автомобили «Кортеж» привезут на Московский автосалон

19 апреля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr 2018 эти золотые 4,5 процента
Тест драйв
13 апреля 2018

Land Rover Range Rover Sport
"Эти золотые 4,5 процента"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"
Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю
Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"

Написано новостей:

2 1 0 7 1