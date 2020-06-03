Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2020

В России планируют ввести самый большой штраф для водителей

В России планируют ввести самый большой штраф для водителей

Министерство юстиции России предлагает внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет

За подобное нарушение в ведомстве предлагают штрафовать за это на 50 000 рублей и лишать прав на два или три года. Это самый высокий штраф для водителей-физлиц в России.

Согласно документу, размещённому Минюстом на портале проектов правовых актов, остальные нормы, связанные с наказанием за вождение в состоянии опьянения, останутся без изменений. В настоящее время за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Это наказание сохранится для тех случаев, когда в машине нет несовершеннолетних пассажиров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Bentley выпустила последний 6,75-литровый V8

03 июня 2020

Автомобильный тюнинг будет ужесточен

03 июня 2020

Назван день с самым большим количеством пробок

03 июня 2020
BMW M440i Coupe 2021

BMW представила купе 4-Series нового поколения

03 июня 2020
Lada 4x4

Lada 4x4 уходит из Европы

03 июня 2020

Женевский автосалон могут отменить и в 2021 году

02 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 5 5