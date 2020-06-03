В России планируют ввести самый большой штраф для водителей

Министерство юстиции России предлагает внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет

За подобное нарушение в ведомстве предлагают штрафовать за это на 50 000 рублей и лишать прав на два или три года. Это самый высокий штраф для водителей-физлиц в России.

Согласно документу, размещённому Минюстом на портале проектов правовых актов, остальные нормы, связанные с наказанием за вождение в состоянии опьянения, останутся без изменений. В настоящее время за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Это наказание сохранится для тех случаев, когда в машине нет несовершеннолетних пассажиров.