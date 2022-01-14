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14 янв 2022

В России появился новый автомобильный бренд из Китая

В России появился новый автомобильный бренд из Китая
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lynk & Co, которая входит в Geely Holding и в равных долях принадлежит Geely Auto и Volvo, выходит на российский рынок. К сожалению, точные сроки выхода самих автомобилей  неизвестны.

«Пока мы не можем подтвердить конкретное время запуска, так же, как модельный ряд, с которым будем запускать бренд», — заявили в российском представительстве Lynk & Co нашим коллегам из Motor. Сообщается, что любому выходу модели предшествует серьезная многомесячная сертификация.

Собственно, в Россию могут потенциально привезти три модели сразу. Речь идет о кроссоверах 01, 03 и 05. В целом модельный ряд марки состоит из шести моделей. Помимо вышеперечисленных в нем присутствует хэтчбек 02 и два флагманских кроссовера – 06 и 09. Интересно, но у Lynk & Co нет и не будет модели с индексом 04, так как согласно китайским поверьям цифра «4» связана со смертью.

При написании новости использовалась информация:
Motor

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