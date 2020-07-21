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21 июл 2020

В России появится День работника транспорта

В России появится День работника транспорта

Осенью в России будет отмечаться новый профессиональный праздник — День работника транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрепить его в календаре

«Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения», — сказано на сайте правительства.

Мишустин поручил закрепить принятое решение необходимым нормативным актом в течение трех месяцев. В России отмечается множество отраслевых и профессиональных праздников. Например, День ГИБДД проходит 3 июля, День работников морского и речного флота — в первое воскресенье июля, День железнодорожника — в первое воскресенье августа, День воздушного флота — в третье воскресенье августа, День работников дорожного хозяйства — в третье воскресенье октября, День автомобилиста (работника автомобильного и городского пассажирского транспорта) — в последнее воскресенье октября.

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