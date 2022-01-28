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28 янв 2022

В России появится новый автопроизводитель

В России появится новый автопроизводитель
Компания ООО «Моторинвест» наладит на своем сборочном предприятии в Липецкой области выпуск электромобилей под собственным брендом.
Такой вывод сделали наши коллеги из Autonews, основываясь на заявлении представителей Министерства промышленности и торговли. «В Минпромторг России не поступало официальных заявок от китайских компаний на участие в конкурсном отборе на заключение СПИК по внедрению или разработке и внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на база тяговых батарей. Министерство получило две заявки на данный конкурс — от ООО «Моторинвест» и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». Согласно информации, которой располагает Минпромторг России, ООО «Моторинвест» планирует производить транспортные средства под собственным брендом. Министерство не считает возможным раскрывать другую информацию, поскольку она касается инвестиционных планов независимых юридических лиц».
 
Впрочем, есть основания предполагать, что «Моторинвест» вступит в партнерство с каким-либо китайским промышленным гигантом и займется локализацией его продукции. В числе всего прочего СМИ называют Sokon Group, которая принадлежит концерну Dongfeng. В начале нулевых эта фирма продавала в России свои пикапы, однако особой популярностью они не пользовались, и в 2006 году компания покинула наш рынок. Если предположить, что именно Sokon будет партнером «Моторинвеста», то есть вероятность появления в России таких моделей как Sokon SF-5 и SF-3.  Эти компактные кроссоверы отличаются очень высоким запасом хода. Заявлено, что каждый из них способен преодолеть до тысячи километров на одной зарядке.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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