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1 июл 2025

В России появится одежда под брендом Aurus

В России появится одежда под брендом Aurus
Автор фото: из открытых источников

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, уже разработаны и готовы к выпуску мужская и женская коллекции

Проект реализует компания «Аурус кашемир», основанная осенью 2024 года. Основной акцент сделан на использование высококачественных натуральных материалов, в частности кашемира, поставляемого из Монголии. Соглашение было подписано с монгольской компанией «Блю скай кашемир». Учитывая, что в рамках Евразийского экономического форума обсуждается возможность привлечения партнеров из Белоруссии и Киргизии, то «Аурус кашемир» может получить выход на иностранные рынки.

По словам представителя Минпромторга, рынок трикотажных и вязаных изделий в России сегодня переживает подъем, появляется всё больше локальных брендов. В этом контексте развитие линии одежды под маркой Aurus воспринимается как логичное расширение бренда, который уже используется не только в автопроме, но и в производстве климатической техники и бутилированной воды.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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