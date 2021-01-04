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4 янв 2021

В России появится водородный автобус

В России появится водородный автобус

Президент России дал поручение соответствующим структурам заняться разработкой водородного транспорта. Сперва – автобуса, а после – поезда.

Что ж, дорогие читатели Motorpage, неужели с электробусами затея не удалась? Не будем об этом, условимся на том, что транспорт на альтернативных источниках энергии тоже нужно разрабатывать.  А кроме того (это уже официальная позиция) – нужно улучшать экологическую обстановку в регионах. Президент отметил, что, мол, слишком много дизельных транспортных средств используется в стране и надо эту ситуацию исправлять, а заодно назвал водородный транспорт востребованной задачей.

Подробностей по разработке, к сожалению, дать не получится. Известно лишь, что прототипы автобуса собираются представить уже к 2023 году. С локомотивом история схожая – на его разработку отвели не два года, а три – до 2024 года.

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