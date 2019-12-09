В России появятся электронные договоры купли-продажи автомобилей

В скором времени в России появятся электронные договоры купли-продажи (ДКП) автомобилей. Новый стандарт разрабатывают Минкомсвязь и МВД

Электронный ДКП можно оформить через портал госуслуг. Данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД. Участникам сделки останется только приехать в подразделение ГИБДД для регистрации машины.

Электронный ДКП будет заверяться простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. «На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг», — объяснил заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин. Также сообщается что электронные ДКП будут доступны, по началу, лишь для физических лиц. Ориентировочный срок запуска нового сервиса- вторая половина 2020 года.