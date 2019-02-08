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8 фев 2019

В России появятся умные светофоры

В России появятся умные светофоры

Если ты не можешь справиться с проблемой сам, то нет ничего зазорного в том, чтобы попросить помощи со стороны. По всей вероятности именно этим руководствовались представители отечественного транспортного комплекса, когда  в борьбе с пробками обращались за помощью к Японии

Страна восходящего солнца не стала отказывать, наоборот, с удовольствием решила поделиться одной из своих технологий под названием "Умный светофор". Этим проектом занимается компания Kyosan Electric Mfg. Co., Ltd. По заявлению представителей фирмы, уже был проведен пилотный этап по внедрению передовых светофоров в Воронеж, и он принес положительные результаты. Новую систему установили на десяти перекрестках, что сократило пробки на 20%. Следующий этап - установить светофоры еще в 24 крупных городах.

Надо отметить, что светофор действительно умен. Его принцип работы заключается в следующем: специальная нейросеть анализирует количество машин и интенсивность трафика. На основании этих данных система высчитывает оптимальную продолжительность зеленого сигнала, в итоге красный свет включается «только на нужное время», что позволяет сократить время ожидания на перекрестке.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, РИА Новости

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