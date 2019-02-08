Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2019

В России построят мойки для беспилотников

В России построят мойки для беспилотников

Беспилотные мойки для беспилотных автомобилей. Звучит странно, да и сами создатели  проекта говорят, что  он запустится по необходимости. Интересно, что разработка является российской

Несложно было догадаться, что «ноги растут» из Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Просто, фактически, только эта структура презентует различные инновационные разработки в сфере беспилотного транспорта. Однако, вся суть заключается не в этом. Разработчики заявляют, что проект уже полностью готов. Пока в их планы входит пилотный запуск одной подобной мойки.

В качестве причин появления такого сервиса называют тот факт, что обычные мойки  просто не подходят для беспилотных автомобилей. В пресс-службе считают, что неправильная и неосторожная уборка такого автомобиля может привести к «слепоте» транспортного средства, а значит, создать потенциально опасные ситуации на дорогах.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Legacy 2020

Представлен новый Subaru Legacy

08 февраля 2019

В России появятся умные светофоры

08 февраля 2019
Bentley Continental

Роскошный отзыв

08 февраля 2019

Дорожные зайцы

08 февраля 2019

Горькие вафли

08 февраля 2019

Граждане, стучать разрешается!

08 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LX - lexus lx 2016 инвестиция в движимость Тест драйв
08 февраля 2019

Lexus LX
"Lexus LX 570: инвестиция в движимость"
Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба?
Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mercedes-Benz GLE
Тест драйв
04 февраля 2019

Mercedes-Benz GLE
"Mercedes-Benz GLE демонстрирует прорывные решения в конструкции подвески"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 7 4 5