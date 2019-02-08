В России построят мойки для беспилотников

Беспилотные мойки для беспилотных автомобилей. Звучит странно, да и сами создатели проекта говорят, что он запустится по необходимости. Интересно, что разработка является российской

Несложно было догадаться, что «ноги растут» из Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Просто, фактически, только эта структура презентует различные инновационные разработки в сфере беспилотного транспорта. Однако, вся суть заключается не в этом. Разработчики заявляют, что проект уже полностью готов. Пока в их планы входит пилотный запуск одной подобной мойки.

В качестве причин появления такого сервиса называют тот факт, что обычные мойки просто не подходят для беспилотных автомобилей. В пресс-службе считают, что неправильная и неосторожная уборка такого автомобиля может привести к «слепоте» транспортного средства, а значит, создать потенциально опасные ситуации на дорогах.