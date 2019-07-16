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16 июл 2019

В России предложили инновационную концепцию беспилотного транспорта

В России предложили инновационную концепцию беспилотного транспорта
Автор фото: фирма-производитель

Московской фирмой ЭТТ предложена интересная концепция беспилотного транспортного средства, которая представляет собой универсальный транспортировочный модуль.

Любопытно, что модуль проектируется он по заказу одной металлургической компании, для того, чтобы таскать тележки с грузами по территории предприятия. Но при необходимости к нему цепляется обитаемый пассажирский прицеп и он становится автобусом. Который подвозит сотрудников к их рабочим местам, а после смены — забирает, отвозя до проходной.
 
Пока это только идея, подробности проекта обговариваются с заказчиком.  Эксперты уже заявлили, что вряд ли такой концепт сертифицируют для дорог общего пользования, однако, эта технология, вполне применима в качестве транспортного средства на обособленных территориях, например, в аэропортах.
 

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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