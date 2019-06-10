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10 июн 2019

В России предложили упростить процесс обжалования штрафов ГИБДД

В России предложили упростить процесс обжалования штрафов ГИБДД
В связи с ростом количества дорожных камер депутаты предлагают предусмотреть возможность электронного обжалования штрафов за нарушения ПДД.
«Сейчас электронное обжалование исключено, хотя другие виды административных проступков это предполагают. Мы готовим законопроект, который позволит упросить обжалование административных штрафов для автомобилистов, это связано с ростом количества камер фото-видеофиксации на дорогах», — сообщает заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству  Вячеслав Лысаков.
 
Это уже далеко не первая думская инициатива, которая касается штрафов. Ранее сообщалось, что в России могут запретить камеры видеофиксации нарушений на дорогах, которые устанавливаются частными компаниями. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР, а соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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