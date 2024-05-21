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21 май 2024

В России представили три модели под возрожденным брендом «Волга»

В России представили три модели под возрожденным брендом «Волга»

На выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде показали сразу три модели под брендом Volga. Это седан C40 и два кроссовера К30 и К40. Производство автомобилей наладят на нижегородском заводе в 2024 году

В основу отечественных автомобилей легли китайские модели марки Changan: Raeton Plus, Auchan X5 Plus и Uni-Z соответственно. Им стилизовали переднюю часть под новый фирменный дизайн. В частности, это касается хромированной решетки радиатора с вертикальными прорезями и знакомым всем шильдиком, расположенным посередине. Отмечается, что автомобили получили мультимедийную систему с интегрированными отечественные сервисами. Премьер-министр Михаил Мишустин, побывав на выставке, выразил надежду, что выпуск автомобилей Volga будет в большей степени локализирован.

Под капотом всех моделей - безальтернативный бензиновый турбомотор мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Другие технические характеристики пока не разглашаются.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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