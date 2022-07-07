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7 июл 2022

В России продают недостроенный автозавод для выпуска Chevrolet Niva

В России продают недостроенный автозавод для выпуска Chevrolet Niva

Строительство этой площадки запустили ровно десять лет назад, однако из-за финансовых махинаций проект был заморожен.

Строительство проблемной производственной площадки началось в 2012 году. На мощностях автозавода, в который вложили более 200 миллионов долларов, планировали вести прессовое и кузовное производство для Chevrolet Niva, а также открыть инженерно-испытательную лабораторию. Первые машины должны были сойти с конвейера в 2015 году. Однако компанию, занимавшуюся строительством объекта, обвинили в мошенничестве, после чего произошло то, что всем давно известно - «Джи Эм-АвтоВАЗ» разорвал контракт с подрядчиком, а General Motors продал свою долю АвтоВАЗу.

Сейчас же этот долгострой выставлен на торги.  Сумма лота не указывается, правда инсайдеры поговаривают, что новый собственник, который и продает объект, пытался договориться с АвтоВАЗом о сотрудничестве, однако, получил отказ.

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