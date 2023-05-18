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18 май 2023

В России разработают концепцию автотуризма

В России разработают концепцию автотуризма

Президент РФ поручил профильным ведомствам создать полноценную программу автомобильных туров

Первый и главный пункт в данной задаче – разработать инфраструктуру, то есть озаботиться расширением сети АЗС, пунктов отдыха, туалетов и т.д. Также предстоит решить вопросы и зоной покрытия мобильной связи и ее качеством – именно на эту проблему указывали наши сограждане во время социологических опросов. Еще одна задача – создать особые туристические маршруты от Владивостока до Санкт-Петербурга.

ТАСС сообщает, что, по мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, туристическая отрасль экономики России может за счёт автопутешественников получать дополнительно до 250 миллиардов рублей ежегодно.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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